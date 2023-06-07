RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На окупованій частині Херсонської області ситуація абсолютно катастрофічна – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 23:07
На окупованій частині Херсонської області ситуація абсолютно катастрофічна – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області катастрофічна. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 червня.

"Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах", – сказав президент. 

Він заявив, що це ще один свідомий злочин Росії.

"Після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї", – сказав Зеленський.

  • Раніше сьогодні Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
  • Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Читайте також: Зеленський: Кожен, хто загинув на лівому березі, – вирок міжнародним організаціям допомоги

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийхерсонська областьповінькаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 