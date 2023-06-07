На окупованій частині Херсонської області ситуація абсолютно катастрофічна – Зеленський
07.06.2023, 23:07
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області катастрофічна. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 червня.
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"Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах", – сказав президент.
Він заявив, що це ще один свідомий злочин Росії.
"Після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї", – сказав Зеленський.
- Раніше сьогодні Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
- Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
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