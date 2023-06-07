Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом росіянами Каховської ГЕС – це вирок міжнародним організаціям, які покликані надавати допомогу постраждалим. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 червня.

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"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, незважаючи на обстріли, рятують людей, але потрібні масштабні зусилля міжнародних організацій, таких як Міжнародний Червоний Хрест. Необхідно, щоб вони негайно приєдналися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонської області.

"Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна надіслала всі відповідні звернення.

Раніше сьогодні Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

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