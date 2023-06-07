RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Кожен загиблий на лівому березі – вирок міжнародним організаціям допомоги видео

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 22:55
Владимир Зеленский (Фото: International Summit of Cities and Regions)
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом росіянами Каховської ГЕС – це вирок міжнародним організаціям, які покликані надавати допомогу постраждалим. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 червня.

"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, незважаючи на обстріли, рятують людей, але потрібні масштабні зусилля міжнародних організацій, таких як Міжнародний Червоний Хрест. Необхідно, щоб вони негайно приєдналися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонської області.

"Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна надіслала всі відповідні звернення.

  • Раніше сьогодні Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
  • Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Читайте також: Через підрив Каховської ГЕС близько 20 000 людей потребують переселення – Держдеп США

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийхерсонська областьповінькаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 