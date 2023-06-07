Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый погибший на временно оккупированной территории из-за наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС – это приговор международным организациям, призванным оказывать помощь пострадавшим. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 7 июня.

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"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно – сколько людей на оккупированной временно территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей, но нужны масштабные усилия международных организаций, таких как Международный Красный Крест. Необходимо, чтобы они немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонской области.

"Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы – значит ее вообще нет, значит, она недееспособна", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина отправила все соответствующие обращения.

Ранее сегодня Зеленский раскритиковал Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Вечером 7 июня появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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