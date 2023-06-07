"Их нет". Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. В интервью немецкому изданию Bild он сказал, что эти организации должны были быть первыми, кто прибудет на место катастрофы.

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Bild пишет, что Зеленский выдвинул "серьезные обвинения" в адрес ООН и Красного Креста: "Их здесь нет!"

Он отметил, что подрыв ГЭС произошел "много часов назад", но представителей этих организаций там все еще нет.

Президент подчеркнул, что ООН и Красный Крест "должны быть первыми, чтобы спасать жизни", и именно для этого создавались данные структуры.

Зеленский разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины: "Мы не получили ответа. Я в шоке".

А если и была реакция, то, как отметил Зеленский, она была "очень дипломатичной".

Он также напомнил, что Украина еще в прошлом году информировала мир о том, что россияне заминировали дамбу, и "что-то должно произойти".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление 29 населенных пунктов.

ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины подвергли критике организацию.

Позже ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, однако никак не упомянула Россию.

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