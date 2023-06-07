RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Їх немає". Зеленський розкритикував ООН та Червоний Хрест за бездіяльність після підриву ГЕС

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 20:53
Володимир Зеленський (фото - пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. В інтерв'ю німецькому виданню Bild він сказав, що ці організації мали бути першими, хто прибуде на місце катастрофи.

Bild пише, що Зеленський висунув "серйозні звинувачення" на адресу ООН та Червоного Хреста: "Їх тут немає!"

Він зазначив, що підрив ГЕС стався "багато годин тому", але представників цих організацій там все ще немає.

Президент наголосив, що ООН та Червоний Хрест "мають бути першими, щоб рятувати життя", і саме для цього створювалися дані структури.

Зеленський розчарований реакцією двох організацій на запити з України: "Ми не отримали відповіді. Я шокований".

А якщо і була реакція, то, як зазначив Зеленський, вона була "дуже дипломатичною".

Він також нагадав, що Україна ще минулого року інформувала світ про те, що росіяни замінували дамбу, і "щось має статися".

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області було оголошено евакуацію.
  • Внаслідок руйнування ГЕС сталося затоплення 29 населених пунктів.
  • ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України піддали критиці організацію.
  • Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала Росію.

Читайте також: Підтоплення може вплинути на епідемічну ситуацію в Україні. Прогнози та актуальний стан

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаООНкаховська гесчервоний хрест
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 