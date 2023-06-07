"Їх немає". Зеленський розкритикував ООН та Червоний Хрест за бездіяльність після підриву ГЕС

Президент Володимир Зеленський розкритикував Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. В інтерв'ю німецькому виданню Bild він сказав, що ці організації мали бути першими, хто прибуде на місце катастрофи.

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Bild пише, що Зеленський висунув "серйозні звинувачення" на адресу ООН та Червоного Хреста: "Їх тут немає!"

Він зазначив, що підрив ГЕС стався "багато годин тому", але представників цих організацій там все ще немає.

Президент наголосив, що ООН та Червоний Хрест "мають бути першими, щоб рятувати життя", і саме для цього створювалися дані структури.

Зеленський розчарований реакцією двох організацій на запити з України: "Ми не отримали відповіді. Я шокований".

А якщо і була реакція, то, як зазначив Зеленський, вона була "дуже дипломатичною".

Він також нагадав, що Україна ще минулого року інформувала світ про те, що росіяни замінували дамбу, і "щось має статися".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області було оголошено евакуацію.

Внаслідок руйнування ГЕС сталося затоплення 29 населених пунктів.

ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України піддали критиці організацію.

Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала Росію.

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