UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за подрыва Каховской ГЭС около 20 000 человек нуждаются в переселении – Госдеп США

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 22:06
Из-за подрыва Каховской ГЭС около 20 000 человек нуждаются в переселении – Госдеп США - Фото
Ведант Патель (Скриншот видео)

Наводнение, которое началось из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, создало необходимость в переселении около 20 000 человек. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"16 000 жителей сразу оказались в опасности из-за наводнения в результате повреждения и разрушения (дамбы), и около 20 000 человек нуждаются в переселении", – заявил Патель.

Он добавил, что наводнение угрожает не только людям, домам и хозяйствам, но создает дополнительный риск при обеспечении безопасности на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также существенно усложняет водоснабжение на юге Украины, включая Крым.

"Это дополнительно влияет на стабильность национального энергоснабжения, угрожает экологическим системам и продовольственной безопасности", – добавил представитель Госдепа.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуациякаховская гэсвойнаведант пательгосдепэвакуациякаховская гэсведант патель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 