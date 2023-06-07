RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Через підрив Каховської ГЕС близько 20 000 осіб потребують переселення – Держдеп США

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 22:06
Через підрив Каховської ГЕС близько 20 000 осіб потребують переселення – Держдеп США - Фото
Ведант Патель (Скриншот відео)

Повінь, яка почалася через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, створила необхідність у переселенні близько 20 000 осіб. Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

"16 000 жителів одразу опинилися в небезпеці через повінь внаслідок пошкодження та руйнування (дамби), і близько 20 000 людей потребують переселення", – заявив Патель.

Він додав, що повінь загрожує не лише людям, будинкам та господарствам, але створює додатковий ризик під час забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС і навколо неї, а також суттєво ускладнює водопостачання на півдні України, включно з Кримом.

"Це додатково впливає на стабільність національного енергопостачання, загрожує екологічним системам та продовольчій безпеці", – додав представник Держдепу.

Читайте також: Каховську ГЕС підірвали окупанти із 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ – РНБО

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ведант пательвійнаевакуаціякаховська гесведант патель
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 