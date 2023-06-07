Через підрив Каховської ГЕС близько 20 000 осіб потребують переселення – Держдеп США

Повінь, яка почалася через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, створила необхідність у переселенні близько 20 000 осіб. Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

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"16 000 жителів одразу опинилися в небезпеці через повінь внаслідок пошкодження та руйнування (дамби), і близько 20 000 людей потребують переселення", – заявив Патель.

Він додав, що повінь загрожує не лише людям, будинкам та господарствам, але створює додатковий ризик під час забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС і навколо неї, а також суттєво ускладнює водопостачання на півдні України, включно з Кримом.

"Це додатково впливає на стабільність національного енергопостачання, загрожує екологічним системам та продовольчій безпеці", – додав представник Держдепу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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