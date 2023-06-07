UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На оккупированной части Херсонской области ситуация абсолютно катастрофическая – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 23:07
На оккупированной части Херсонской области ситуация абсолютно катастрофическая – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 7 июня.

"Абсолютно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных громадах", – сказал президент. 

Он заявил, что это еще одно сознательное преступление России.

"После того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", – сказал Зеленский.

  • Ранее сегодня Зеленский раскритиковал Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.
  • Вечером 7 июня появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Читайте также: Зеленский: Каждый погибший на левом берегу – приговор международным организациям помощи

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийнаводнениеХерсонская областькаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 