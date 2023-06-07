На оккупированной части Херсонской области ситуация абсолютно катастрофическая – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 7 июня.

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"Абсолютно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных громадах", – сказал президент.

Он заявил, что это еще одно сознательное преступление России.

"После того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", – сказал Зеленский.

Ранее сегодня Зеленский раскритиковал Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Вечером 7 июня появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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