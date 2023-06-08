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Каховское водохранилище стало могилой для миллионов живых существ – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 21:54
Каховское водохранилище стало могилой для миллионов живых существ – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Каховское водохранилище превратилось в могилу для миллионов живых существ. Необходимо консолидировать мир, чтобы Россия понесла ответственность за экоцид, а Украина не осталась наедине с этой трагедией. Президент Владимир Зеленский обратился к представителям мирового экологического сообщества.

"Это российское преступление экоцида – самое большое за десятилетие в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно ухудшить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших мы пока не знаем", – рассказал Зеленский.

Он сообщил, что более чем в 30 населенных пунктах жизнь сломана, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибирских захоронения", оба – на временно оккупированной территории. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде.

По словам президента, количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания терактом России, исчисляется тысячами.

Более 50 000 гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее 20 000 диких животных под угрозой гибели.

"Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ", – сказал Зеленский.

Он добавил, что загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадают в подземные воды, отравляют реки, а оттуда попадают в бассейн Черного моря.

"Ни один народ не должен оставаться один на один с такими вызовами! Но пока нет ответа на то, как можем вместе все это преодолеть", – сказал Зеленский.

Президент попросил представителей мирового экологического сообщества распространять правду об российском экоциде, призывать лидеров, государства и международные организации действовать.

"Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше не было", – призвал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Каждый погибший на левом берегу – приговор международным организациям помощи

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийэкологияэкоцидкаховская гэс
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