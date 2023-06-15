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Подрыв Каховской ГЭС. Затоплено 32 объекта с ядовитыми веществами – инфографика Greenpeace

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 17:36
Подрыв Каховской ГЭС. Затоплено 32 объекта с ядовитыми веществами – инфографика Greenpeace - Фото
Каховская ГЭС (Фото: EPA)

Подрыв Россией Каховской ГЭС в Украине привел к затоплению не менее 32 заправочных станций, складов и нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил Greenpeace.

Как отмечается, разрушение россиянами Каховской дамбы может привести к утечке химикатов, нефти и бензина, которые использовались в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах.

Greenpeace провел исследование на основе спутниковых данных, его результаты показали, что были затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и склады – в целом 32 объекта.

Подрыв Каховской ГЭС. Затоплено 32 объекта с ядовитыми веществами – инфографика Greenpeace

По предварительной информации, по меньшей мере 150 тонн моторного масла попало в воду в первые дни катастрофы.

"Даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы загрязнить почву и водоемы, и как результат – доступ к чистой воде будет затруднен для многих людей. Особенно сильное загрязнение может быть вызвано затоплением промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязняя Черное море и прибрежные районы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что последствия для гидробионтов Каховского водохранилища и реки Днепр будут огромными. Сюда будет входить ущерб местам обитания рыб, птиц, амфибий и животных в целом, а также загрязнение водоемов, прибрежных и наземных территорий.

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Наталья Медведева
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