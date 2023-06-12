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ГУР: Завод "Кримський титан" мінують. Росіяни готують теракт із викидом 200 тонн аміаку

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 11:42
ГУР: Завод
Завод "Кримський титан" (Фото: ГУР)

Росіяни мінують завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідка заявляє, що через знищення Каховської гідроелектростанції та відсутність води у Північно-Кримському каналі виробництво на "Кримському титані" порушилося до критичного рівня.

Зазначається, що відновити роботу в мінімально належному стані росіяни вважають за неможливе, в Армянську ходять чутки про ймовірну зупинку підприємства.

Одночасно інженери окупаційних військ останні кілька днів мінують цехи заводу, які продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

ГУР пише, що теракт на "Кримському титані", до якого готується ворог, означатиме "жахливу за наслідками" штучну техногенну катастрофу — на холодильному устаткуванні заводу використовують близько 200 тонн технологічного аміаку.

У разі вибуху на заводі аміачна хмара накриє прилеглі райони за півгодини залежно від вибуху. Під загрозою насамперед опиняться Армянськ, Красноперекопський район Криму та південні райони Херсонської області.

Читайте також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Дмитро Гриниченко
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