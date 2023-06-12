ГУР: Завод "Крымский титан" минируют. Россияне готовят теракт с выбросом 200 тонн аммиака

Россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске и готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что из-за уничтожения Каховской гидроэлектростанции и отсутствия воды в Северо-Крымском канале производство на "Крымском титане" нарушилось до критического уровня.

Отмечается, что восстановить работу в минимально надлежащем состоянии россияне считают невозможным, в Армянске ходят слухи о вероятной остановке предприятия.

Одновременно инженеры оккупационных войск последние несколько дней минируют цеха завода, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

ГУР пишет, что теракт на "Крымском титане", к которому готовится враг, будет означать "ужасную по последствиям" искусственную техногенную катастрофу — на холодильном оборудовании завода используют около 200 тонн технологического аммиака.

В случае взрыва на заводе аммиачное облако накроет прилегающие районы за полчаса, в зависимости от взрыва. Под угрозой в первую очередь окажутся Армянск, Красноперекопский район Крыма и южные районы Херсонской области.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.

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