Терроризм. Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео

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Россияне обстреливают Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Готят по прибрежным территориям и центральной части города", – говорится в сообщении.

Российские обстрелы происходят во время эвакуации людей из города, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Фотограф Стас Юрченко сообщил, что прямо сейчас россияне обстреливают место эвакуации гражданских в подтопленном Херсоне.

Местное издание Ґрати сообщило, что россияне ведут обстрел Корабельной площади в Херсоне.

Андрей, местный житель, спасающий людей, опубликовал видео, на котором местные жители попали под обстрел России, когда эвакуировались на лодке.

ОБНОВЛЕНО в 14:52. В МВД сообщили о, по меньшей мере, трех пострадавших от российских обстрелов: женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь.

В ведомстве отметили, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

На подтопленных территориях Херсонской области продолжается эвакуация: подтоплено 20 населенных пунктов, эвакуировано 1995 человек.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

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