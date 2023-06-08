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Зеленский побывал в подтопленном Херсоне: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 11:23
Зеленский побывал в подтопленном Херсоне: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео) (2)

Президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

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На совещании обсудили оперативную обстановку, эвакуацию населения из потенциальных зон затопления, ликвидацию чрезвычайной ситуации, организацию жизнеобеспечения затопленных территорий. Обсуждались также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

Президент подчеркнул, что "важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонской области".

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Сергей Бережной
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