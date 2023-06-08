Зеленский побывал в подтопленном Херсоне: видео
Президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
На совещании обсудили оперативную обстановку, эвакуацию населения из потенциальных зон затопления, ликвидацию чрезвычайной ситуации, организацию жизнеобеспечения затопленных территорий. Обсуждались также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.
Президент подчеркнул, что "важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонской области".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, заявил гендиректор.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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