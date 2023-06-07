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Гуменюк о ГЭС: Мы понимали, что нужно подготовить население, но все случилось внезапно

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 13:23
Гуменюк о ГЭС: Мы понимали, что нужно подготовить население, но все случилось внезапно - Фото
Каховская ГЭС (Спутниковые снимки MAXAR/ опубликовано Радио Свобода)

Оккупанты начали оттягивать свои позиции на левобережье Херсонской области за несколько дней до совершенного ими теракта на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ "осознавали, что они готовятся", однако местное население подготовить не успели, потому что "все же произошло это довольно внезапно".

"Они оттягивают свои подразделения. Начали они это движение за несколько дней до теракта. И мы осознавали, что они готовятся", – сказала она.

Гуменюк отметила, что "один из элементов развития событий, направленный именно на такую ситуацию, был отработан, в том числе и в планах нашей работы и подготовки".

"Мы осознавали, что может быть такая ситуация, и говорили о том, что нужно подготовить в том числе и население. Но все же произошло это довольно внезапно", – сказала спикер ОК "Юг".

Россияне, по ее словам, отошли на разное расстояние, в зависимости от разлива воды, – от 5 до 15 км, но вместе с тем не прекратили обстрелы правого берега, в том числе непосредственно во время эвакуации.

Гуменюк сказала о сложностях в минометной работе оккупантов, возникших в результате разлива воды. "Усложнилась минометная работа. Сейчас у них остается в мощностях артиллерия и РСЗО, а также авиабомбы", – отметила представитель ВСУ.

  • 20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что Украина располагает информацией о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Сегодня представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв.
Вадим Ребрина
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каховская гэс
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