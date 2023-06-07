Гуменюк о ГЭС: Мы понимали, что нужно подготовить население, но все случилось внезапно

Оккупанты начали оттягивать свои позиции на левобережье Херсонской области за несколько дней до совершенного ими теракта на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ "осознавали, что они готовятся", однако местное население подготовить не успели, потому что "все же произошло это довольно внезапно".

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"Они оттягивают свои подразделения. Начали они это движение за несколько дней до теракта. И мы осознавали, что они готовятся", – сказала она.

Гуменюк отметила, что "один из элементов развития событий, направленный именно на такую ситуацию, был отработан, в том числе и в планах нашей работы и подготовки".

"Мы осознавали, что может быть такая ситуация, и говорили о том, что нужно подготовить в том числе и население. Но все же произошло это довольно внезапно", – сказала спикер ОК "Юг".

Россияне, по ее словам, отошли на разное расстояние, в зависимости от разлива воды, – от 5 до 15 км, но вместе с тем не прекратили обстрелы правого берега, в том числе непосредственно во время эвакуации.

Гуменюк сказала о сложностях в минометной работе оккупантов, возникших в результате разлива воды. "Усложнилась минометная работа. Сейчас у них остается в мощностях артиллерия и РСЗО, а также авиабомбы", – отметила представитель ВСУ.

20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что Украина располагает информацией о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Сегодня представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв.

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