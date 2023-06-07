ГУР: Подрыв Каховской ГЭС – российский теракт, который готовили долго

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что подрыв Каховской ГЭС – это российский теракт, бесспорность которого доказывает "целый ряд публичной информации".

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По его словам, учитывая инженерные особенности ГЭС, "ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы совершить столь масштабный подрыв".



"Украина информировала публично, а также и партнеров другими каналами о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, готовившийся (россиянами. – Ред.) очень долго", — сказал Юсов.

Ранее в ГУР заявляли , что теракт на Каховской ГЭС является "признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Президент Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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