ГУР: Подрыв Каховской ГЭС – российский теракт, который готовили долго
07.06.2023, 12:06
Андрей Юсов (скриншот)
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что подрыв Каховской ГЭС – это российский теракт, бесспорность которого доказывает "целый ряд публичной информации".
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По его словам, учитывая инженерные особенности ГЭС, "ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы совершить столь масштабный подрыв".
"Украина информировала публично, а также и партнеров другими каналами о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, готовившийся (россиянами. – Ред.) очень долго", — сказал Юсов.
"Украина информировала публично, а также и партнеров другими каналами о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, готовившийся (россиянами. – Ред.) очень долго", — сказал Юсов.
Ранее в ГУР заявляли, что теракт на Каховской ГЭС является "признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Президент Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
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