Небензя обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кислица: Россия барахтается в грязи лжи
Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия "барахтается в грязи лжи" в ответ на фейк российского представителя Василия Небензи о подрыве Каховской гидроэлектростанции.
На заседании Совета безопасности ООН Небензя заявил, что дамбу Каховского водохранилища "подорвала Украина" и обвинил в этом западных союзников Киева.
Во время своего выступления Кислица сказал, что Россия устроила теракт против критической инфраструктуры Украины, который направлен на как можно большее количество жертв среди гражданских и большие разрушения.
"Применяя тактику выжженной земли, или в данном случае тактику затопления, российские оккупанты эффективно признают, что захваченная территория им не принадлежит и они не способны удержать эти земли", — сказал дипломат.
Он отметил, что подрыв Каховской ГЭС ранее интенсивно обсуждался врагом на уровне гауляйтеров, пропагандистов и даже дипломатов. Кислица заявил, что тактика Кремля — обвинять жертву в собственных преступлениях.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки
Комментарии