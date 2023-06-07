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Небензя обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кислица: Россия барахтается в грязи лжи

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 09:12
Небензя обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кислица: Россия барахтается в грязи лжи - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия "барахтается в грязи лжи" в ответ на фейк российского представителя Василия Небензи о подрыве Каховской гидроэлектростанции.

На заседании Совета безопасности ООН Небензя заявил, что дамбу Каховского водохранилища "подорвала Украина" и обвинил в этом западных союзников Киева. 

Во время своего выступления Кислица сказал, что Россия устроила теракт против критической инфраструктуры Украины, который направлен на как можно большее количество жертв среди гражданских и большие разрушения. 

"Применяя тактику выжженной земли, или в данном случае тактику затопления, российские оккупанты эффективно признают, что захваченная территория им не принадлежит и они не способны удержать эти земли", — сказал дипломат.

Он отметил, что подрыв Каховской ГЭС ранее интенсивно обсуждался врагом на уровне гауляйтеров, пропагандистов и даже дипломатов. Кислица заявил, что тактика Кремля — обвинять жертву в собственных преступлениях.  

"И было мало шансов, что страна, отчаянно отрицающая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, на Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу. В зале Совбеза ООН Россия снова барахтается в грязи лжи", — заявил посол.
Кислица подчеркнул, что Россия уже больше года контролирует Каховскую плотину и взорвать ее снаружи невозможно — ее заминировали россияне и подорвали изнутри.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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Сергей КислицаВасилий НебензяООНвойнаХерсонская областькаховская гэс
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