Небензя звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Кислиця: Росія борсається в бруді брехні
Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія "борсається у бруді брехні" у відповідь на фейк російського представника Василя Небензі про підрив Каховської гідроелектростанції.
На засіданні Ради безпеки ООН Небензя заявив, що дамбу Каховського водосховища "підірвала Україна" та звинуватив у цьому західних союзників Києва.
Під час свого виступу Кислиця сказав, що Росія влаштувала теракт проти критичної інфраструктури України, який спрямований на якомога більшу кількість жертв серед цивільних та більші руйнування.
"Застосовуючи тактику випаленої землі, або в цьому випадку тактику затоплення, російські окупанти ефективно визнають, що захоплена територія їм не належить і вони не здатні утримати ці землі", — сказав дипломат.
Він зазначив, що підрив Каховської ГЕС раніше інтенсивно обговорювався ворогом на рівні гауляйтерів, пропагандистів та навіть дипломатів. Кислиця заявив, що тактика Кремля — звинувачувати жертву у власних злочинах.
"І було мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечує свої військові злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу. У залі Ради безпеки ООН Росія знову борсається у бруді брехні", — заявив посол.
Кислиця наголосив, що Росія вже більше року контролює Каховську греблю і підірвати її ззовні неможливо — її замінували росіяни та підірвали зсередини.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, рішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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