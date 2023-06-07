ГУР: Підрив Каховської ГЕС – російський теракт, який готували довго
07.06.2023, 12:06
Андрій Юсов (скриншот)
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що підрив Каховської ГЕС — це російський теракт, беззаперечність якого доводить "ціла низка публічної інформації".
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За його словами, зважаючи на інженерні особливості ГЕС, "ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив".
"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами. – Ред.) дуже довго", — сказав Юсов.
"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами. – Ред.) дуже довго", — сказав Юсов.
Раніше у ГУР заявляли, що теракт на Каховській ГЕС є "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Президент Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.
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