ГУР: Підрив Каховської ГЕС – російський теракт, який готували довго

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що підрив Каховської ГЕС — це російський теракт, беззаперечність якого доводить "ціла низка публічної інформації".

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За його словами, зважаючи на інженерні особливості ГЕС, "ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив".



"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами. – Ред.) дуже довго", — сказав Юсов.

Раніше у ГУР заявляли , що теракт на Каховській ГЕС є "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони".

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