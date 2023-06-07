Гуменюк про підрив ГЕС: Ми розуміли, що треба підготувати населення, але сталося все досить раптово

Окупанти почали відтягувати свої позиції на лівобережжі Херсонщини за кілька днів до скоєного ними теракту на Каховській ГЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ "усвідомлювали, що вони готуються", проте місцеве населення підготувати не встигли, бо "все ж таки відбулося це досить раптово".

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"Вони відтягують свої підрозділи. Почали вони цей рух за декілька днів до теракту. І ми усвідомлювали, що вони готуються", – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що "один з елементів розвитку подій, спрямований саме на таку ситуацію, був відпрацьований, зокрема і в планах нашої роботи й підготовки".

"Ми усвідомлювали, що може бути така ситуація, і говорили про те, що треба підготувати зокрема й населення. Але все ж таки відбулося це досить раптово", – сказала речниця ОК "Південь".

Росіяни, за її словами, відійшли на різну відстань, залежно від розливу води, – від 5 до 15 км, але не припинили обстріли правого берега, також безпосередньо під час евакуації.

Гуменюк сказала про складнощі у мінометній роботі окупантів, які виникли внаслідок розливу води. "Ускладнилася мінометна робота. Зараз у них залишається у потужностях артилерія і РСЗО, а також авіабомби", – зазначила представниця ЗСУ.

20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Сьогодні представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що Україна інформувала публічно, а також і партнерів через інші канали про те, що готується мінування і можливий підрив.

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