RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Гуменюк про підрив ГЕС: Ми розуміли, що треба підготувати населення, але сталося все досить раптово

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 13:23
Гуменюк про підрив ГЕС: Ми розуміли, що треба підготувати населення, але сталося все досить раптово - Фото
Каховська ГЕС (Супутникові знімки MAXAR/ опубліковано Радіо Свобода)

Окупанти почали відтягувати свої позиції на лівобережжі Херсонщини за кілька днів до скоєного ними теракту на Каховській ГЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ "усвідомлювали, що вони готуються", проте місцеве населення підготувати не встигли, бо "все ж таки відбулося це досить раптово".

"Вони відтягують свої підрозділи. Почали вони цей рух за декілька днів до теракту. І ми усвідомлювали, що вони готуються", – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що "один з елементів розвитку подій, спрямований саме на таку ситуацію, був відпрацьований, зокрема і в планах нашої роботи й підготовки".

"Ми усвідомлювали, що може бути така ситуація, і говорили про те, що треба підготувати зокрема й населення. Але все ж таки відбулося це досить раптово", – сказала речниця ОК "Південь".

Росіяни, за її словами, відійшли на різну відстань, залежно від розливу води, – від 5 до 15 км, але не припинили обстріли правого берега, також безпосередньо під час евакуації.

Гуменюк сказала про складнощі у мінометній роботі окупантів, які виникли внаслідок розливу води. "Ускладнилася мінометна робота. Зараз у них залишається у потужностях артилерія і РСЗО, а також авіабомби", – зазначила представниця ЗСУ.

  • 20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
  • Сьогодні представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що Україна інформувала публічно, а також і партнерів через інші канали про те, що готується мінування і можливий підрив.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
каховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 