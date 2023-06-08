Зеленський побував у підтопленому Херсоні: відео

Президент Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

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На нараді обговорили оперативну обстановку, евакуацію населення із потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Обговорювалися також перспективи відновлення екосистеми регіону та оперативна військова обстановка у зоні техногенної катастрофи.

Президент наголосив, що "важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини".

Зеленський також приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення з підтоплених територій.

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