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Зеленський побував у підтопленому Херсоні: відео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 11:23
Зеленський побував у підтопленому Херсоні: відео - Фото
Володимир Зеленський (Фото - скріншот з відео) (2)

Президент Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

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На нараді обговорили оперативну обстановку, евакуацію населення із потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Обговорювалися також перспективи відновлення екосистеми регіону та оперативна військова обстановка у зоні техногенної катастрофи.

Президент наголосив, що "важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини".

Зеленський також приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення з підтоплених територій.

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Сергій Бережний
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