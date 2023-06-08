Зеленський побував у підтопленому Херсоні: відео
Президент Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
На нараді обговорили оперативну обстановку, евакуацію населення із потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Обговорювалися також перспективи відновлення екосистеми регіону та оперативна військова обстановка у зоні техногенної катастрофи.
Президент наголосив, що "важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини".
Зеленський також приїхав на переправу через Дніпро, через яку проводиться евакуація населення з підтоплених територій.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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