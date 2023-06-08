Тероризм. Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео

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Росіяни обстрілюють Херсон. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.

Російський обстріл відбувається під час евакуації людей з міста, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Фотограф Стас Юрченко повідомив, що просто зараз росіяни обстрілюють місце евакуації цивільних у підтопленому Херсоні.

Місцеве видання Ґрати повідомило, що росіяни ведуть обстріл Корабельної площі у Херсоні.

Андрій, місцевий мешканець, який рятує людей, опублікував відео, на якому херсонці потрапили під обстріл Росії, коли евакуйовувались на човні.

ОНОВЛЕНО о 14:52. У МВС повідомили про щонайменше трьох потерпілих від російського обстрілу: жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога.

У відомстві зазначили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Суспільне повідомляє про загибель жінки.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація: підтоплено 20 населених пунктів, евакуйовано 1995 осіб.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

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