Тероризм. Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео
Росіяни обстрілюють Херсон. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.
Російський обстріл відбувається під час евакуації людей з міста, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Фотограф Стас Юрченко повідомив, що просто зараз росіяни обстрілюють місце евакуації цивільних у підтопленому Херсоні.
Місцеве видання Ґрати повідомило, що росіяни ведуть обстріл Корабельної площі у Херсоні.
Андрій, місцевий мешканець, який рятує людей, опублікував відео, на якому херсонці потрапили під обстріл Росії, коли евакуйовувались на човні.
ОНОВЛЕНО о 14:52. У МВС повідомили про щонайменше трьох потерпілих від російського обстрілу: жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога.
У відомстві зазначили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.
Суспільне повідомляє про загибель жінки.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація: підтоплено 20 населених пунктів, евакуйовано 1995 осіб.
- 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
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