Каховська ГЕС. На Правобережжі евакуйовано 1995 людей, підтоплено 20 населених пунктів

На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація після знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів на правобережжі Дніпра, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 08:00 8 червня вдалось евакуювати 1995 осіб, з них 103 діти.

Було врятовано 334 людей, 168 громадян отримали психологічну допомогу.

Працюють дев'ять евакуаційних пунктів, з початку робіт до ДСНС звернулись 631 людина.

За попередніми даними, на правому березі ріки Дніпро підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків.

До ліквідації наслідків російського теракту залучено близько 1850 осіб та понад 345 одиниць техніки.

Зокрема, працюють 810 рятувальників ДСНС та 226 одиниць техніки Служби, зокрема 42 плавзасоби.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області.

Перелік організацій, до яких можна звернутись по допомогу під час евакуації з підтоплених районів Херсонщини.

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