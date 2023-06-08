Каховская ГЭС. На Правобережье эвакуированы 1995 человек, подтоплено 20 населенных пунктов

На подтопленных территориях Херсонской области идет эвакуация после уничтожения российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. По предварительным данным, всего подтоплено 20 населенных пунктов на правобережье Днепра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 08:00 8 июня удалось эвакуировать 1995 человек, из них 103 детей.

Были спасены 334 человека, 168 граждан получили психологическую помощь.

Работают девять эвакуационных пунктов, с начала работ в ГСЧС обратились 631 человек.

По предварительным данным, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов и 2629 домов.

К ликвидации последствий российского теракта привлечены около 1850 человек и более 345 единиц техники.

В частности, работают 810 спасателей ГСЧС и 226 единиц техники Службы, в том числе 42 плавсредства.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.

Перечень организаций, к которым можно обратиться за помощью при эвакуации из подтопленных районов Херсонской области.

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