Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС - Центр сопротивления

Российские оккупанты начали активнее мародерствовать на временно оккупированной части Херсонской области перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что на левобережье Херсона войска РФ продолжают мародерство.

Накануне уничтожения Россией Каховской ГЭС оккупанты начали активнее разворовывать имущество и вывозить его в сторону Крыма.

В ЦНС отметили, что россияне также "обносили" отели и базы отдыха в курортных городках и селах.

В частности, российские оккупанты занимались мародерством в селе Стрелковое.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона во время того, как гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

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