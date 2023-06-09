Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС - Центр сопротивления
09.06.2023, 16:58
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)
Российские оккупанты начали активнее мародерствовать на временно оккупированной части Херсонской области перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Отмечается, что на левобережье Херсона войска РФ продолжают мародерство.
Накануне уничтожения Россией Каховской ГЭС оккупанты начали активнее разворовывать имущество и вывозить его в сторону Крыма.
В ЦНС отметили, что россияне также "обносили" отели и базы отдыха в курортных городках и селах.
В частности, российские оккупанты занимались мародерством в селе Стрелковое.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона во время того, как гражданских жителей эвакуировали от наводнения.
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