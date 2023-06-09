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Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС - Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 16:58
Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС - Центр сопротивления - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Российские оккупанты начали активнее мародерствовать на временно оккупированной части Херсонской области перед подрывом Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на левобережье Херсона войска РФ продолжают мародерство.

Накануне уничтожения Россией Каховской ГЭС оккупанты начали активнее разворовывать имущество и вывозить его в сторону Крыма.

В ЦНС отметили, что россияне также "обносили" отели и базы отдыха в курортных городках и селах.

В частности, российские оккупанты занимались мародерством в селе Стрелковое.

Стрілкове на мапі

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона во время того, как гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

Читайте также: ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Артём Джерипа
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войнакаховская гэсмародерство
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