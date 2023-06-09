Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС - Центр спротиву
09.06.2023, 16:58
Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)
Російські окупанти почали активніше мародерствувати на тимчасово окупованій частині Херсонщини перед підривом Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Зазначається, що на лівобережжі Херсонщини війська РФ продовжують мародерство.
Напередодні знищення Росією Каховської ГЕС окупанти почали активніше розкрадати майно та вивозити його в бік Криму.
У ЦНС зауважили, що росіяни також "обносили" готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах.
Зокрема, російські окупанти займались мародерством у селі Стрілкове.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсону під час того як цивільних мешканців евакуйовували від повені.
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