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Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС - Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 16:58
Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС - Центр спротиву - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)

Російські окупанти почали активніше мародерствувати на тимчасово окупованій частині Херсонщини перед підривом Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на лівобережжі Херсонщини війська РФ продовжують мародерство.

Напередодні знищення Росією Каховської ГЕС окупанти почали активніше розкрадати майно та вивозити його в бік Криму.

У ЦНС зауважили, що росіяни також "обносили" готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах.

Зокрема, російські окупанти займались мародерством у селі Стрілкове.

Стрілкове на мапі

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
  • 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсону під час того як цивільних мешканців евакуйовували від повені.

Читайте також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Артем Джеріпа
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