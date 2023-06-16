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"Десантники РФ вас боятся и бросают позиции". Сырский приехал к ВСУ под Бахмут – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:08
Видео: Сырский
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и с командирами. Об этом он сообщил в Telegram.

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Он отметил, что вместе с командирами бригад и тактических группировок они определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия Сил обороны.

"Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации", – отметил Сырский.

Обращаясь к украинским воинам, командующий Сухопутными войсками отметил, что российские десантники оставляют позиции, потому что боятся бойцов ВСУ.

"Вагнера нет, а те части, которые пришли на замену, явно не дотягивают до уровня этого Вагнера. Мы сломаем хребет этому зверю и дальше будем освобождать нашу землю", – отметил Сырский.

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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Оксана Житнюк
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войнабахмуталександр сырский
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