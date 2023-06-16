Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами. Про це він повідомив у Telegram.

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Він зазначив, що разом з командирами бригад та тактичних угруповань вони визначили головні завдання та спланували подальші дії Сил оборони.

"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання – деокупація наших територій. Наша перевага – у якості, точності та мотивації", – зазначив Сирський.

Звертаючись до українських воїнів, командувач Сухопутних військ наголосив, що російські десантники залишають позиції, тому що бояться бійців ЗСУ.

"Вагнера немає, а ті частини, які прийшли на заміну, явно не дотягують до рівня цього Вагнера. Ми зламаємо хребет цьому звіру і далі будемо звільняти нашу землю", – зазначив Сирський.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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