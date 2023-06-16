Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами. Про це він повідомив у Telegram.
Він зазначив, що разом з командирами бригад та тактичних угруповань вони визначили головні завдання та спланували подальші дії Сил оборони.
"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання – деокупація наших територій. Наша перевага – у якості, точності та мотивації", – зазначив Сирський.
Звертаючись до українських воїнів, командувач Сухопутних військ наголосив, що російські десантники залишають позиції, тому що бояться бійців ЗСУ.
"Вагнера немає, а ті частини, які прийшли на заміну, явно не дотягують до рівня цього Вагнера. Ми зламаємо хребет цьому звіру і далі будемо звільняти нашу землю", – зазначив Сирський.
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
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