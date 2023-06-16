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Командування ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 10:00
Командування ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через
Олександр Сирський (Фото: Military Media Center)

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що керівництво Збройних Сил коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів. Попри це, українські сили продовжують наступальні дії, йдеться у повідомленні генерала, поширеного Military Media Center.

Він зазначив, що ситуація в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою.

Окупанти продовжують переміщувати окремі найбільш боєздатні підрозділи на Бахмутський напрямок, попри наступ українських військ на півдні, втрату ворогом території та населених пунктів на цьому напрямку.

Переміщення підрозділів окупанти поєднують з "потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової та армійської авіації по позиціях наших військ".

Попри це, українські сили продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти та лісосмуги. 

Метою цих дій є поступове витіснення ворога з підступів до Бахмута. 

Ворог це розуміє, тому його підрозділи "чинять відчайдушний опір", зазначає Сирський.

За його словами, через це "наші плани потребують періодичного коригування та уточнення".

Наразі саме цьому присвячена робота Сирського у військах: "Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення".

  • 16 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки.
  • У Генштабі повідомили, що РФ посилила атаки в районі Кремінної, а також наступає поблизу Бахмута та Донецька.

Читайте також: ЗСУ: Росіяни бояться надто швидко втратити Бахмут – це був би суперепікфейл

Артем Джеріпа
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