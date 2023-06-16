RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія посилила атаки біля Кремінної. Бої під Бахмутом та Донецьком, авіаудари — карта

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 06:58
Генштаб: Росія посилила атаки біля Кремінної. Бої під Бахмутом та Донецьком, авіаудари — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти посилили атаки в районі Кремінної, також наступають поблизу Бахмута та Донецька, стоять в обороні на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося понад 30 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог безуспішно наступав біля Стельмахівки та Виїмки Луганської області, а також Веселого та Роздолівки Донецької області.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Біля Бахмута росіяни атакували в районі Оріхово-Васильівки, але успіху не мали.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька Сили оборони відбили усі атаки у районі Мар'їнки. Також українські воїни не дали пройти загарбникам у напрямку Новомихайлівки та Водяного.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях противник продовжує стояти в обороні. Минулої доби РФ завдала 60 авіаційних ударів.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, знищено два БПЛА Shahed-136, один дрон-розвідник "Орлан-10" та ще три безпілотники.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження піхоти та військової техніки, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на позиціях.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Наступ ЗСУ. У Міноборони показали підбиту БМП Bradley 47 бригади та вцілілий екіпаж: фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 