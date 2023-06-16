Генштаб: Росія посилила атаки біля Кремінної. Бої під Бахмутом та Донецьком, авіаудари — карта

Російські окупанти посилили атаки в районі Кремінної, також наступають поблизу Бахмута та Донецька, стоять в обороні на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося понад 30 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог безуспішно наступав біля Стельмахівки та Виїмки Луганської області, а також Веселого та Роздолівки Донецької області.

Біля Бахмута росіяни атакували в районі Оріхово-Васильівки, але успіху не мали.

Поблизу Донецька Сили оборони відбили усі атаки у районі Мар'їнки. Також українські воїни не дали пройти загарбникам у напрямку Новомихайлівки та Водяного.

У Запорізькій та Херсонській областях противник продовжує стояти в обороні. Минулої доби РФ завдала 60 авіаційних ударів.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, знищено два БПЛА Shahed-136, один дрон-розвідник "Орлан-10" та ще три безпілотники.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження піхоти та військової техніки, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на позиціях.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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