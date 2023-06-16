Генштаб: Россия усилила атаки у Кременной. Бои под Бахмутом и Донецком, авиаудары — карта
Российские оккупанты усилили атаки в районе Кременной, также наступают вблизи Бахмута и Донецка, стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг безуспешно наступал около Стельмаховки и Выемки Луганской области, а также Веселого и Раздоловки Донецкой области.
Около Бахмута россияне атаковали в районе Орехово-Васильевки, но безуспешно.
Вблизи Донецка Силы обороны отбили все атаки в районе Марьинки. Также украинские воины не дали пройти захватчикам в направлении Новомихайловки и Водяного.
В Запорожской и Херсонской областях противник продолжает стоять в обороне. За минувшие сутки РФ нанесла 60 авиационных ударов.
Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено два БПЛА Shahed-136, один дрон-разведчик "Орлан-10" и еще три беспилотника.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения пехоты и военной техники, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на позициях.
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