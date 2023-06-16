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Генштаб: Россия усилила атаки у Кременной. Бои под Бахмутом и Донецком, авиаудары — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 06:58
Генштаб: Россия усилила атаки у Кременной. Бои под Бахмутом и Донецком, авиаудары — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты усилили атаки в районе Кременной, также наступают вблизи Бахмута и Донецка, стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений. В районе Кременной враг безуспешно наступал около Стельмаховки и Выемки Луганской области, а также Веселого и Раздоловки Донецкой области. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Около Бахмута россияне атаковали в районе Орехово-Васильевки, но безуспешно.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка Силы обороны отбили все атаки в районе Марьинки. Также украинские воины не дали пройти захватчикам в направлении Новомихайловки и Водяного. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях противник продолжает стоять в обороне. За минувшие сутки РФ нанесла 60 авиационных ударов. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено два БПЛА Shahed-136, один дрон-разведчик "Орлан-10" и еще три беспилотника. 

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения пехоты и военной техники, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на позициях. 

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

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Дмитрий Гриниченко
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