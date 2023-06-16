ЗСУ: Росіяни бояться надто швидко втратити Бахмут – це був би супер-епікфейл

Російські окупанти бояться надто швидко втратити Бахмут, бо це стало б для них значним іміджевим провалом. Про це сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами військового, росіяни перекидають на Бахмут десантні підрозділи, демонструючи, що їм важливо утримати там позиції.

"Якби вони його надто швидко втратили, то для них, окрім військового значення, це був би значний іміджевий і пропагандистський провал. Адже позбутися просто величезної кількості особового складу, техніки, 10 місяців бившися об цей районний центр, і потім його негайно втратити – це був би вже, навіть для такої ганебної армії, як їхня, це був би вже супер-епікфейл", – сказав Череватий.

Він зазначив, що контратакувальні дії Сил оборони на Бахмутському напрямку змусили росіян бути обережнішими й за останні дві доби там спостерігається мінімум зіткнень.

"Вчора – два, за цю добу – одне бойове зіткнення... Продовжуються артилерійські дуелі", – сказав Череватий.

Окупанти завдали 353 удари зі ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських військових, здійснили п'ять авіанальотів.

За добу Сили оборони знищили 85 російських окупантів, 141 поранено, четверо потрапили в полон. Знищено три гармати, РСЗВ "Град", ЗРК "Стріла-10", самохідний міномет "Тюльпан" та польовий склад із боєприпасами.

Увечері 15 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

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