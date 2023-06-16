ВСУ: Россияне боятся слишком быстро потерять Бахмут – это был бы супер-эпикфейл

Российские оккупанты боятся слишком быстро потерять Бахмут, потому что это стало бы для них значительным имиджевым провалом. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам военного, россияне перебрасывают на Бахмут десантные подразделения, демонстрируя, что для них важно удержать там позиции.

"Если бы они его слишком быстро потеряли, то для них, помимо военного значения, это был бы значительный имиджевый и пропагандистский провал. Ведь лишиться просто огромного количества личного состава, техники, 10 месяцев бившись об этот районный центр, и потом его немедленно потерять – это было бы уже, даже для такой позорной армии, как их, это был бы уже супер-эпикфейл", – сказал Череватый.

Он отметил, что контратакующие действия Сил обороны на Бахмутском направлении вынудили россиян быть более осторожными и за последние двое суток там наблюдается минимум боестолкновений.

"Вчера – два, за эти сутки – одно боестолкновение... Продолжаются артиллерийские дуэли", – сказал Череватый.

Оккупанты нанесли 353 удара из ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных, совершили пять авианалетов.

За сутки Силы обороны уничтожили 85 российских оккупантов, 141 был ранен, четверо попали в плен. Уничтожено три пушки, РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10", самоходный миномет"Тюльпан"и полевой склад с боеприпасами.

Вечером 15 июня замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

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