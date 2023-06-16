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Командование ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 10:00
Командование ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за
Александр Сырский (Фото: Military Media Center)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководство Вооруженных Сил корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов. Несмотря на это, украинские силы продолжают наступательные действия, говорится в сообщении генерала, распространенного в Military Media Center.

Он отметил, что обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.

Оккупанты продолжают перемещать отдельные наиболее боеспособные подразделения на Бахмутское направление, несмотря на наступление украинских войск на юге, потерю врагом территории и населенных пунктов в этом направлении.

Перемещение подразделений оккупанты совмещают с "мощным артиллерийским огнем, ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск".

Несмотря на это, украинские силы продолжают вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты и лесополосы.

Целью этих действий является постепенное вытеснение врага на подступах к Бахмуту.

Враг это понимает, поэтому его подразделения "оказывают отчаянное сопротивление", отмечает Сырский.

По его словам, из-за этого "наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении".

Теперь именно этому посвящена работа Сырского в войсках: "Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения ".

  • 16 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и к югу от Великой Новоселки.
  • В Генштабе сообщили, что РФ усилила атаки в районе Кременной, а также наступает вблизи Бахмута и Донецка.

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Артём Джерипа
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