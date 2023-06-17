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Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 16:07
Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона - Фото
Скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують піхоту ворога.

Він опублікував відео роботи артилерії та мінометів по росіянах, яку зафіксувала аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади.

Сирський не уточнив, коли і де саме було зняте відео.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох км на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

Дивіться також: Окупанти окопуються в Криму в очікуванні контрнаступу ЗСУ – супутникові фото, відео

Оксана Житнюк
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війнаолександр сирський30 бригада
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