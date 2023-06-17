Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують піхоту ворога.

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Він опублікував відео роботи артилерії та мінометів по росіянах, яку зафіксувала аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади.

Сирський не уточнив, коли і де саме було зняте відео.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох км на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

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