ЗСУ просуваються та закріплюються на півдні, не втратили жодної позиції на сході – Маляр

Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх попри те, що діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На півдні українські захисники просунулись на відстані до 2 км, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх", – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що ЗСУ поступово просуваються вперед, на зараз – до 2 км на кожному напрямку.

На деяких звільнених позиціях та у певних населених пунктах триває процес закріплення українських військ, зазначила заступниця міністра оборони.

Вона повідомила, що на Бердянському і Маріупольському напрямках РФ стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. ЗСУ стикаються з суцільним замінуванням полів.

"На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено, і ворог не зміг просунутись", – наголосила Маляр.

На сході армія РФ намагається витіснити українські війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

Під Бахмутом загальна інтенсивність боїв дещо знизилася. ЗСУ проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, а ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступ. Росіяни перекидають під Бахмут додаткові підрозділи з інших напрямків, повідомила Маляр.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Зранку у Генштабі повідомили, що ЗСУ ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки.

Речник ЗСУ Шершень вдень повідомив, що Сили оборони Таврійського напрямку продовжують наступальні дії, закріплюються на нових рубежах і просунулися на відстань від 200 м до 1 км в бік противника.

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