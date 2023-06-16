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На півдні Сили оборони просунулися на відстань до 1 км, проте окупанти чинять "шалений опір"

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 17:11
На півдні Сили оборони просунулися на відстань до 1 км, проте окупанти чинять
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Сили оборони Таврійського напрямку продовжують наступальні дії, закріплюються на нових рубежах. Українські бійці просунулися на відстань від 200 м до 1 км в бік противника. Проте російські окупанти чинять "шалений опір". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Зокрема, за його словами, Сили оборони просунулися на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

"Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак на окремих ділянках фронту. Це зумовлює просування від 200 м до 1 км в бік противника", – сказав Шершень.

Водночас він підкреслив, що окупанти чинять "шалений опір".

"Окупаційні війська на півдні України чинять шалений опір. Це просто шалений опір. Подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони. Проте ми поволі рухаємося", – сказав речник.

За його інформацією, за минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 36 бойових зіткнень. Українці обороняються на Авдіївській осі.

"Тут без змін. Противник продовжує штурмові дії з завданням оволодіти Мар'їнкою та створити умови щодо захоплення Авдіївки", – сказав він.

  • Зранку у Генштабі повідомили, що Збройні Сили України ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки. 
Вадим Ребрина
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