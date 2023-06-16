На юге ВСУ продвинулись на расстояние до 1 км, однако оккупанты "яростно сопротивляются"

Силы обороны Таврийского направления продолжают наступательные действия, закрепляются на новых рубежах. Украинские бойцы продвинулись на расстояние от 200 м до 1 км в сторону противника. Однако российские оккупанты оказывают "яростное сопротивление". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

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В частности, по его словам, Силы обороны продвинулись на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях.

"Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак на отдельных участках фронта. Это приводит к продвижению от 200 м до 1 км в сторону противника", – сказал Шершень.

При этом он подчеркнул, что оккупанты оказывают "бешеное сопротивление".

"Оккупационные войска на юге Украины оказывают яростное сопротивление. Это просто яростное сопротивление. Кое-где на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии своей обороны. Однако мы постепенно движемся", – сказал спикер.

По его информации, за минувшие сутки на Таврийском направлении произошло 36 боевых столкновений. Украинцы обороняются на Авдеевской оси.

"Здесь без изменений. Противник продолжает штурмовые действия с задачей овладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки", – сказал он.

Утром в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и к югу от Великой Новоселки.

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