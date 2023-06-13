Суцільні мінування. Маляр розповіла, як РФ намагається гальмувати наступ ЗСУ на півдні

Сили оборони України просуваються на кількох напрямках, однак, оцінюючи площу звільнених територій і кількість деокупованих населених пунктів, важливо пам’ятати, що ЗСУ стикаються з серйозним спротивом з боку армії РФ – це контратаки, мінування та інше. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вона зазначила, що Сили оборони наразі проводять наступальні дії на декількох напрямках, однак по декількох напрямках наступає і ворог – там ЗСУ наразі ведуть оборонні дії.

"Якщо говорити про південний напрямок, де у нас іде наступ, наші війська стикаються, наприклад, із суцільним замінуванням полів, що поєднано з протитанковими ровами. І все це поєднується з постійними контратаками ворога, тому що вони здійснюють опір", – зазначила заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що окупанти здійснюють ці контратаки на бронетехніці, а також масово застосовують протитанкові керовані ракети і дрони-камікадзе проти українських сил.

Маляр зазначила, на Бахмутському напрямку відбувається просування, однак і там росіяни так просто не здають ті позиції, які вони свого часу зайняли.

Вона наголосила, що під Бахмутом тривають важкі бої, і зараз українським силам ще й дещо заважає погода. Крім того, РФ на цьому напрямку збільшила кількість мінометних і артилерійських обстрілів, намагаючись таким чином загальмувати рух Сил оборони.

7 червня в Міноборони оголосили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ. ЗСУ просуваються по флангах: взято під контроль 16 кв. км території.

Наразі ЗСУ просуваються також на Донецькому і Таврійському напрямках: за тиждень від росіян звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

Зранку 13 червня у Генштабі повідомили, що за минулу добу просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

Дивіться також: Контрнаступ. На відео – штурм та перші години визволення Благодатного та Макарівки: мапа

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.