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Хроніка деокупації. На відео – штурм та перші години визволення Благодатного та Макарівки: мапа видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 12:29
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35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Остроградського показала штурм та відео зі звільненого села Макарівка на кордоні Донецької та Запорізької областей, яке розташовувалося на так званому Времівському виступі окупованих територій РФ.

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"Частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. У населеному продовжуються стабілізаційні дії", – повідомили у бригаді.

За словами заступника голови МО Ганни Маляр, бої поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку тривають.

"Ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська при наступі стикаються з суцільними мінними полями, які з'єднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів та дронів-камікадзе", – описала вона інтенсивність боїв.

Знімальна група проєкту Ukrainian Witness також показала, як виглядає сусіднє звільнене село Благодатне.

Збройні Сили України деокупували населений пункт орієнтовно 9-11 червня. Звільняла село 68-а єгерська бригада спільно із сусідніми підрозділами ЗСУ.

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У підвалах будівель російські загарбники залишили багато боєприпасів, якими наразі скористається українська армія.

На момент зйомок на околицях Благодатного ще були розбиті окупанти із загонів "штурмовиків Z" (зеки та регулярна російська армія), які розбіглися по посадках. Сили оборони продовжували зачистку кулеметами і снайперськими гвинтівками.

11 червня 2023 року батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного у Волноваському районі. МО увечері того ж дня підтвердило деокупацію Благодатного та Макарівки та повідомило про просування до 1,5 км. Вранці 12 червня Запорізька окрема бригада ТрО повідомила про звільнення Новодарівки у Гуляйпільському районі Запорізької області. Окупанти підірвали греблю в районі цього села. Вдень того ж дня повідомлено про звільнення Сторожового на стику Донецької та Запорізької областей. На ранок 13 червня площа новозвільненої землі на сході/півдні – понад 100 кв. км. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

За словами Маляр, минулої доби Сили оборони просунулися на 0,5—1 км на Бердянському напрямку, площа нової взятої під контроль території – до 3 кв. км.

Євген Пилипенко
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