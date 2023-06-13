35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Остроградського показала штурм та відео зі звільненого села Макарівка на кордоні Донецької та Запорізької областей, яке розташовувалося на так званому Времівському виступі окупованих територій РФ.

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"Частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. У населеному продовжуються стабілізаційні дії", – повідомили у бригаді.

За словами заступника голови МО Ганни Маляр, бої поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку тривають.

"Ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська при наступі стикаються з суцільними мінними полями, які з'єднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів та дронів-камікадзе", – описала вона інтенсивність боїв.

Знімальна група проєкту Ukrainian Witness також показала, як виглядає сусіднє звільнене село Благодатне.

Збройні Сили України деокупували населений пункт орієнтовно 9-11 червня. Звільняла село 68-а єгерська бригада спільно із сусідніми підрозділами ЗСУ.

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У підвалах будівель російські загарбники залишили багато боєприпасів, якими наразі скористається українська армія.

На момент зйомок на околицях Благодатного ще були розбиті окупанти із загонів "штурмовиків Z" (зеки та регулярна російська армія), які розбіглися по посадках. Сили оборони продовжували зачистку кулеметами і снайперськими гвинтівками.

За словами Маляр, минулої доби Сили оборони просунулися на 0,5—1 км на Бердянському напрямку, площа нової взятої під контроль території – до 3 кв. км.

Подивіться, як дрон Zelya спалив Т-80, та ще відео удару по російській танковій колоні на Запорізькому напрямку.

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