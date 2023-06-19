Генштаб: РФ наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового — карта
Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 24 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська ворог безуспішно наступав біля Новоселівської Луганської області (Сватівський район).
У районі Кремінної росіяни атакували у бік Спірного, ЗСУ відбилися. Поблизу Бахмута противник намагався наступати на Оріхово-Василівку, успіху не мав.
У районі Донецька Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці. Також загарбники наступали у бік Новомихайлівки та Вугледара, українські воїни відкинули ворога.
У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії продовжує стояти в обороні. Веде запеклі обстріли населених пунктів та завдає авіаційних ударів.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та вразила зенітно-ракетний комплекс. Знищено ударний вертоліт Ка-52, три іранські дрони Shahed та сім БпЛА-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, чотири ЗРК, два райони зосередження піхоти та військової техніки, а також два склади боєприпасів.
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
- Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.
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