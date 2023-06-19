Генштаб: РФ наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового — карта

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 24 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська ворог безуспішно наступав біля Новоселівської Луганської області (Сватівський район).





У районі Кремінної росіяни атакували у бік Спірного, ЗСУ відбилися. Поблизу Бахмута противник намагався наступати на Оріхово-Василівку, успіху не мав.





У районі Донецька Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці. Також загарбники наступали у бік Новомихайлівки та Вугледара, українські воїни відкинули ворога.

У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії продовжує стояти в обороні. Веде запеклі обстріли населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та вразила зенітно-ракетний комплекс. Знищено ударний вертоліт Ка-52, три іранські дрони Shahed та сім БпЛА-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, чотири ЗРК, два райони зосередження піхоти та військової техніки, а також два склади боєприпасів.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

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