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Генштаб: РФ наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового — карта

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 07:02
Генштаб: РФ наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового — карта - Фото
БМП ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 24 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська ворог безуспішно наступав біля Новоселівської Луганської області (Сватівський район).

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)


У районі Кремінної росіяни атакували у бік Спірного, ЗСУ відбилися. Поблизу Бахмута противник намагався наступати на Оріхово-Василівку, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної та Бахмута (Карта: Military Land)


У районі Донецька Сили оборони відбили усі атаки у Мар'їнці. Також загарбники наступали у бік Новомихайлівки та Вугледара, українські воїни відкинули ворога.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії продовжує стояти в обороні. Веде запеклі обстріли населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та вразила зенітно-ракетний комплекс. Знищено ударний вертоліт Ка-52, три іранські дрони Shahed та сім БпЛА-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, чотири ЗРК, два райони зосередження піхоти та військової техніки, а також два склади боєприпасів.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

Дивіться також: Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабМар'їнкаСватовеЗапорізька областьКреміннабахмутВугледар
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