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СБУ "відмінусувала" в окупантів "Муром-М" і шість одиниць техніки з 16 росіянами – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 17:47
Відео: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки. Відео опублікувала пресслужба СБУ.

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Зазначається, що цілі було відпрацьовано на сході.

"Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових. Також наші воїни "відмінусували" ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виявляє як живу силу, так і техніку. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд з кордоном у Росії або на високих об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.
  • 16 червня з'явилось відео, як FPV-дрон "відмінусував" російську станцію "Муром-М" під Бєлгородом, а окупанти просто спостерігали.

Дивіться також: Дві САУ та БМП окупантів "випарувалися" після займання боєзапасу – три відео детонації б/к з фронту

Оксана Житнюк
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