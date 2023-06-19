Співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки. Відео опублікувала пресслужба СБУ.

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Зазначається, що цілі було відпрацьовано на сході.

"Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових. Також наші воїни "відмінусували" ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виявляє як живу силу, так і техніку. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд з кордоном у Росії або на високих об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.

16 червня з'явилось відео, як FPV-дрон "відмінусував" російську станцію "Муром-М" під Бєлгородом, а окупанти просто спостерігали.

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