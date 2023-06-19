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СБУ "отминусовала" у оккупантов "Муром-М" и шесть единиц техники с 16 россиянами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 17:47
Видео: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили российскую станцию "Муром-М" и шесть единиц бронетехники. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что цели были отработаны на востоке.

"Комплекс радиоэлектронной разведки оккупанты разместили вблизи линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских военных. Также наши воины "отминусовали" еще четыре вражеских БМП-2, две МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль за 8 км и человека за 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на временно оккупированных территориях Украины.
  • 16 июня появилось видео, как FPV-дрон "отминусовал" российскую станцию "Муром-М" под Белгородом, а оккупанты просто наблюдали.

Смотрите также: Две САУ и БМП оккупантов "испарились" после воспламенения боезапаса – три видео детонации с фронта

Оксана Житнюк
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