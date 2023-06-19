Сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили российскую станцию "Муром-М" и шесть единиц бронетехники. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что цели были отработаны на востоке.

"Комплекс радиоэлектронной разведки оккупанты разместили вблизи линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских военных. Также наши воины "отминусовали" еще четыре вражеских БМП-2, две МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль за 8 км и человека за 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на временно оккупированных территориях Украины.

16 июня появилось видео, как FPV-дрон "отминусовал" российскую станцию "Муром-М" под Белгородом, а оккупанты просто наблюдали.

Смотрите также: Две САУ и БМП оккупантов "испарились" после воспламенения боезапаса – три видео детонации с фронта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.