У Бєлгородській області FPV-дрон знищив російську станцію відеотепловізійного спостереження "Муром-М", окупанти просто спостерігали за вибухом. У Держприкордонслужбі, яка опублікувала відео, зазначили, що "працюють бєлгородські партизани".

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Епізод відбувся 15 червня.

На ролику зображено, як оператори дрона виявляють комплекс спостереження, який окупанти розташували на водонапірній вежі у селі Попівка Бєлгородської області, і спрямовують його до цілі.

З іншого ракурсу показано, як окупанти помітили безпілотник, проте нічого не зробили, лише спостерігали за ним та чекали на вибух.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку. Він оснащене оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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