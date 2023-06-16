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FPV-дрон "мінуснув" російську "Муром-М" під Бєлгородом. Окупанти просто спостерігали – відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 15:49
Відео: ДПСУ
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У Бєлгородській області FPV-дрон знищив російську станцію відеотепловізійного спостереження "Муром-М", окупанти просто спостерігали за вибухом. У Держприкордонслужбі, яка опублікувала відео, зазначили, що "працюють бєлгородські партизани".

Епізод відбувся 15 червня.

На ролику зображено, як оператори дрона виявляють комплекс спостереження, який окупанти розташували на водонапірній вежі у селі Попівка Бєлгородської області, і спрямовують його до цілі.

З іншого ракурсу показано, як окупанти помітили безпілотник, проте нічого не зробили, лише спостерігали за ним та чекали на вибух.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку. Він оснащене оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України.
  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Південь. FPV-дрон влучно прилетів у російський універсальний мінний загороджувач – відео

Мілана Головань
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війнабезпілотникдронбєлгородмуром-м
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