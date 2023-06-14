На півдні за допомогою FPV-дрона було уражено російський універсальний мінний загороджувач. Відповідне відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

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Він зазначив, що УМЗ окупантів було уражено за допомогою дрона бійцями спецпідрозділу Нацгвардії "Омега захід".

ДОВІДКА. УМЗ – це радянська інженерна машина для дистанційного мінування накиданням, створена на базі бортової вантажівки ЗІЛ-131. Універсальний мінний загороджувач призначений для встановлення будь-яких типів мінних полів (протитанкових, протипіхотних та змішаних). Дальність мінування – 55-120 метрів. Швидкість мінування (тільки на ґрунті) – 10-40 км/год.

Українські сили наразі наступають на декількох напрямках. В районі Бердянська є просування ЗСУ, росіяни намагаються стримати наступ і ведуть активну оборону.

У Міноборони озвучили співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках, де триває наступ українських військ.

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