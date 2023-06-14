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Південь. FPV-дрон влучно прилетів у російський універсальний мінний загороджувач – відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 20:33
Видео: Telegram Стерненка
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На півдні за допомогою FPV-дрона було уражено російський універсальний мінний загороджувач. Відповідне відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

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Він зазначив, що УМЗ окупантів було уражено за допомогою дрона бійцями спецпідрозділу Нацгвардії "Омега захід".

ДОВІДКА. УМЗ – це радянська інженерна машина для дистанційного мінування накиданням, створена на базі бортової вантажівки ЗІЛ-131. Універсальний мінний загороджувач призначений для встановлення будь-яких типів мінних полів (протитанкових, протипіхотних та змішаних). Дальність мінування – 55-120 метрів. Швидкість мінування (тільки на ґрунті) – 10-40 км/год.

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Оксана Житнюк
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війнадронпівденьFPV-дронумз
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