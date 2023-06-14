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Міноборони: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, йдуть важкі бої

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 13:02
Міноборони: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, йдуть важкі бої - Фото
Танк ЗСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

Збройні Сили України наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування на 300-350 метрів, точаться важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію та мають частковий успіх.

У районі Бахмута на різних ділянках є просування на 200-500 метрів, а в Запорізькій області — на 300-350 м.

Вона зазначила, що ЗСУ атакують в умовах найжорстокіших боїв, а також авіаційної та артилерійської переваги росіян.

На Бердянському напрямку точаться бої поблизу Макарівки, на Маріупольському напрямку бій розгорнувся в районах Новоданилівки та Новопокровки.

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Противник зазнає втрат у піхоті, техніці та озброєннях. Минулої доби знищено артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс і зенітно-ракетний комплекс.

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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