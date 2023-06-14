Міноборони: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, йдуть важкі бої

Збройні Сили України наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування на 300-350 метрів, точаться важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію та мають частковий успіх.

У районі Бахмута на різних ділянках є просування на 200-500 метрів, а в Запорізькій області — на 300-350 м.

Вона зазначила, що ЗСУ атакують в умовах найжорстокіших боїв, а також авіаційної та артилерійської переваги росіян.

На Бердянському напрямку точаться бої поблизу Макарівки, на Маріупольському напрямку бій розгорнувся в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Противник зазнає втрат у піхоті, техніці та озброєннях. Минулої доби знищено артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс і зенітно-ракетний комплекс.

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучне Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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