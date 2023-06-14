Минобороны: ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, идут бои
Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение на 300-350 метров, идут тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех.
В районе Бахмута на разных участках есть продвижение на 200-500 метров, а в Запорожской области — на 300-350 м.
Она отметила, что ВСУ атакуют в условиях жесточайших боев, а также авиационном и артиллерийском превосходстве россиян.
На Бердянском направлении идут бои вблизи Макаровки, на Мариупольской направлении сражение развернулось в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Противник несет потери в пехоте, технике и вооружениях. За минувшие сутки уничтожены артиллерийская батарея самоходных пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс и зенитно-ракетный комплекс.
ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр
Комментарии