Минобороны: ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, идут бои

Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение на 300-350 метров, идут тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех.

В районе Бахмута на разных участках есть продвижение на 200-500 метров, а в Запорожской области — на 300-350 м.

Она отметила, что ВСУ атакуют в условиях жесточайших боев, а также авиационном и артиллерийском превосходстве россиян.

На Бердянском направлении идут бои вблизи Макаровки, на Мариупольской направлении сражение развернулось в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Противник несет потери в пехоте, технике и вооружениях. За минувшие сутки уничтожены артиллерийская батарея самоходных пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс и зенитно-ракетный комплекс.

ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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