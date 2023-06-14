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Минобороны: ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, идут бои

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 13:02
Минобороны: ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, идут бои - Фото
Танк ВСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение на 300-350 метров, идут тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех. 

В районе Бахмута на разных участках есть продвижение на 200-500 метров, а в Запорожской области — на 300-350 м.

Она отметила, что ВСУ атакуют в условиях жесточайших боев, а также авиационном и артиллерийском превосходстве россиян. 

На Бердянском направлении идут бои вблизи Макаровки, на Мариупольской направлении сражение развернулось в районах Новоданиловки и Новопокровска. 

Противник несет потери в пехоте, технике и вооружениях. За минувшие сутки уничтожены артиллерийская батарея самоходных пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс и зенитно-ракетный комплекс. 

ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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