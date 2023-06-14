RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія намагається стримати український наступ під Бердянськом, веде активну оборону – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 15:27
Росія намагається стримати український наступ під Бердянськом, веде активну оборону – ЗСУ - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Росіяни намагаються стримати наступ українських сил в районі Бердянська, а також і далі намагаються захопити Мар’їнку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Він зазначив, що зараз Сили оборони продовжують протистояти штурмам російських військ на Авдіївському напрямку. На Бердянському напрямку росіяни ведуть активну оборону, намагаючись знівелювати наступальні дії українських підрозділів.

Загалом, за його словами, протягом минулої доби армія РФ 20 разів атакувала українські позиції на Таврійському напрямку і здійснила 559 обстрілів.

"Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Мар’їнки та створення умов щодо охоплення Авдіївки. Противник штурмував із завданням оволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, наступав штурмовими групами. У місті Мар’їнка наші захисники відбили всі ворожі атаки", – повідомив Шершень.

Втрати росіян на Таврійському напрямку за минулу добу вбитими, пораненими та полоненими склали 350 окупантів. Семеро із них потрапили в полон.

  • Сьогодні у Міноборони повідомили, що ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування на 300-350 метрів, точаться важкі бої.

Читайте також: Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськконтрнаступВалерій Шершень
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 