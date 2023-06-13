Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

З початком контрнаступальної операції Сил оборони на півдні росіяни перекинули на аеродром у тимчасово окупований Бердянськ 20 гелікоптерів. Про це повідомляють Схеми, в розпорядженні яких є супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

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Супутникові фото свідчать, що загалом на окупованому аеродромі Бердянська на сьогодні знаходяться щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ – 20 з них з’явились нещодавно, що підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

Журналісти звернулись до авіаційних експертів і ідентифікували, які саме гелікоптери є на летовищі:

→ п’ять Ка-52;

→ дев’ять Мі-8 або Мі-24;

→ 13 Ка-29.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський стверджує, що більшість гелікоптерів – для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але, найімовірніше, їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою.

Протягом останніх тижнів у тимчасово окупованому Бердянську регулярно відбувались вибухи на різних об'єктах, зокрема в порту.

Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

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