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Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 22:05
Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото - Фото
Вертоліт Мі-8 (ілюстративне фото - пресслужба Міноборони РФ)

З початком контрнаступальної операції Сил оборони на півдні росіяни перекинули на аеродром у тимчасово окупований Бердянськ 20 гелікоптерів. Про це повідомляють Схеми, в розпорядженні яких є супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

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Супутникові фото свідчать, що загалом на окупованому аеродромі Бердянська на сьогодні знаходяться щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ – 20 з них з’явились нещодавно, що підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Журналісти звернулись до авіаційних експертів і ідентифікували, які саме гелікоптери є на летовищі:

→ п’ять Ка-52;
→ дев’ять Мі-8 або Мі-24;
→ 13 Ка-29.

Наступ ЗСУ. РФ перекинула в Бердянськ 20 гелікоптерів: Схеми показали супутникові фото

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський стверджує, що більшість гелікоптерів – для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але, найімовірніше, їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою.

  • Протягом останніх тижнів у тимчасово окупованому Бердянську регулярно відбувались вибухи на різних об'єктах, зокрема в порту.
  • Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.
  • У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.
Оксана Житнюк
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