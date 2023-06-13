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Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 22:05
Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото - Фото
Вертолет Ми-8 (иллюстративное фото - пресс-служба Минобороны РФ)

С началом контрнаступательной операции Сил обороны на юге россияне перебросили на аэродром во временно оккупированный Бердянск 20 вертолетов. Об этом сообщают Схемы, в распоряжении которых есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

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Спутниковые фото свидетельствуют, что всего на оккупированном аэродроме Бердянска на сегодня находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ – 20 из них появились недавно, что подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Журналисты обратились к авиационным экспертам и идентифицировали, какие именно вертолеты есть на аэродроме:

→ пять Ка-52;
→ девять Ми-8 или Ми-24;
→ 13 Ка-29.

Наступление ВСУ. РФ перебросила в Бердянск 20 вертолетов: Схемы показали спутниковые фото

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что большинство вертолетов – для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но, скорее всего, их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

  • В последние недели во временно оккупированном Бердянске регулярно происходили взрывы на различных объектах, в том числе в порту.
  • Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.
  • В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.
Оксана Житнюк
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